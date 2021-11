TERMOLI. In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, in Piazza Monumento, la Fidapa sezione di Termoli, rappresentata dalla neo presidente Esmeralda Pettine, insieme al Direttivo e alle socie, si recherà presso la panchina rossa per omaggiare tutte le donne che non sono più tra noi, che hanno lasciato un posto vuoto, in ricordo di tutte le donne uccise per mano di un uomo. Presenti la dirigente scolastica Rosanna Scrascia e il presidente del Consiglio comunale, Annibale Ciarniello.

Alla stessa ora gli alunni della classe 1^ D dell’Istituto comprensivo Oddo Bernacchia di Termoli, accompagnati dalla professoressa Carla Di Pardo porteranno il loro messaggio accompagnato da una rosa rossa che depositeranno sulla panchina vuota, Una importante testimonianza di consapevolezza delle nuove generazioni a non commettere mai, gli stessi mali che per secoli e ancora oggi, subiscono le donne.