Un contagio tra gli insegnanti, il sindaco Gallo sospende l'attività della scuola dell'infanzia

PORTOCANNONE. Emergenza Covid, a Portocannone è stata emanata ordinanza di chiusura della Scuola dell’Infanzia a far data dalla giornata di giovedì e sino a revoca della stessa. Il provvedimento è stato necessitato da un caso di contagio occorso nel corpo insegnanti. Docenti e ausiliari sono stati sottoposti in mattinata a tampone antigienico rapido con referto negativo per tutti. La sospensione delle attività didattiche si è resa necessaria al fine di attendere gli esiti del tampone molecolare dell’insegnante di cui sopra nonché di completare la mappatura dei contatti della stessa.

L'ha reso noto il sindaco Francesco Gallo.