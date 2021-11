PAESTUM. Apertura della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico a Paestum: tante emozioni davanti allo stand del Molise, tra i più visitati di questa prima giornata, mentre scorrono le immagini della nostra storia, divisa tra sanniti e romani, e che rappresenta un richiamo fortissimo per i turisti del settore.

Dopo tre anni di lavoro fatto di programmazione e azioni condivise con il territorio è arrivato il momento di portare il Molise nelle maggiori “vetrine” nazionali ed internazionali, consapevoli di aver intrapreso la strada giusta per la migliore promozione della nostra regione.

Grazie al sindaco di Paestum, Franco Alfieri, per la visita gradita al nostro stand e ai rappresentanti nazionali per i complimenti rivolti al Molise dopo aver visto il lavoro portato alla Fiera più importante d’Italia sull’archeologia.