TERMOLI. Ricordiamo a tutti i cittadini che nella giornata di domani sabato 27 novembre la Rieco Sud sarà in piazza del Papa dalle ore 8 alle ore 12 per la Giornata Ecologica dedicata ai piccoli Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Chiunque voglia disfarsi di piccoli elettrodomestici (phon, piastre elettriche, tostapane, radio, tv, pc, fornetti ecc.) può farlo comodamente recandosi in piazza del Papa dove un operatore addetto li prenderà in carico per poi portarli a recupero.

Ricordiamo inoltre che per lo smaltimento ordinario dei Raee, è a disposizione gratuitamente il centro di raccolta in via Arti e Mestieri, 27, aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30.