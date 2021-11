MOLISE. La violenza contro le donne è forse la violazione dei diritti umani più vergognosa. Essa non conosce confini né geografia, cultura o ricchezza. Fin tanto che continuerà, non potremo pretendere di aver compiuto dei reali progressi verso l’uguaglianza, lo sviluppo e la pace”. (Kofi Annan)...anche l'O.D.V. VALTRIGNO MOLISE ETS si tinge di rosso e si unisce alla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.