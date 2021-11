CAMPOBASSO. “Nel pomeriggio di ieri ho preso parte al seminario sul tema relativo al pericolo delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale, organizzata nella sede di Confcommercio Molise.

Il Presidente Paolo Spina, insieme alla Direttrice di Confcommercio Irene Tartaglia, ha presentato i contenuti del “Protocollo nazionale per la sicurezza e la legalità contro le infiltrazioni criminali nell’economia per la tutela ambientale e la salute dei cittadini”, siglato con l’Arma dei Carabinieri, ove si sancisce la reciproca collaborazione per lo sviluppo della cultura della legalità e della sicurezza.

Molto interessanti i contenuti delle relazioni svolte dal Tenente Colonnello Alessandro Mennilli, Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso, del Comandante del NOE di Campobasso Lgt. Dante Difino e del Comandante dei NAS di Campobasso Lgt. Mario Di Vito.

Nel mio breve intervento, ho ricordato l’importante attività svolta dal Consiglio regionale del Molise durante i lavori della Commissione speciale temporanea sulla criminalità organizzata, da me presieduta.

Ho inoltre esplicitato come sia necessaria, oggi, la creazione di un Osservatorio regionale permanente sulla Legalità di cui noi del M5S abbiamo presentato un’apposita Proposta di Legge, per avere il massimo coordinamento possibile tra Ente Regione e Istituzioni preposte, al fine di proseguire l’attività di studio, ricerca e monitoraggio e di ricognizione delle principali problematiche legate alla criminalità organizzata e alle mafie infiltrate nel territorio molisano, nonché per svolgere l’attività di formazione ed educazione per la cultura della legalità e dell’etica pubblica”. La nota del portavoce del MoVimento Cinque Stelle in consiglio regionale Vittorio Nola