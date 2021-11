GUARDIALFIERA. Domenica 5 Dicembre 2021 alle ore 17.00, nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Maria Assunta, si terrà l'evento “Guardialfiera: due Papi e un Vescovo per la sua antica Cattedrale”.

L'idea nasce dal voler promuovere la storia e il patrimonio artistico-culturale di Guardialfiera e in particolare, della sua Cattedrale.

L'iniziativa vedrà la partecipazione dell'architetto Franco Valente, una tra le più importanti autorità culturali del panorama molisano, con una lectio magistralis sulla Chiesa di Santa Maria Assunta e le sue pietre.

L'incontro sarà poi l'occasione per ricordare Antonio Antenucci, ex sindaco e segretario comunale di Guardialfiera, uno degli ultimi custodi della sua storia, scomparso lo scorso 1 Dicembre a causa del Covid. Ci sarà infatti la presentazione della nuova edizione del libro “San Gaudenzio patrono di Guardialfiera, documenti inediti raccolti e trascritti da Antonio Antenucci”.

L'evento è organizzato dalla Pro Loco Guardialfiera e dal Comune di Guardialfiera. Per partecipare sarà necessario essere in possesso di Green Pass.

Per qualsiasi informazione info@prolocoguardialfiera.it o pagina facebook Pro Loco Guardialfiera.