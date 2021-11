CAMPOBASSO. Sabato 27 novembre, alle ore 10,30, presso la sala del cinema Alphaville in via Muricchio a Campobasso, Santino Spinelli presenterà il suo nuovo libro sulla storia la cultura e le tradizioni della popolazione romanì, intitolato “Le verità negate”.

“Le verità negate”, edito da Meltemi editore, è un viaggio, affascinante e doloroso, all’interno della cultura di un popolo – quello dei rom/roma, sinti, calé/kale, manouches e romanichals – tra i più martoriati e i meno difesi nelle vicende che hanno avvicinato le minoranze ai temi dei diritti.

Non si tratta di una semplice raccolta enciclopedica, ma di un dono prezioso in quanto permette un lavoro comparativo nei confronti dell’ultimo e più difficile pregiudizio su una popolazione dalla storia antichissima.

A discutere di questi temi insieme all’autore, ci sarà l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Campobasso, Luca Praitano.

Santino Spinelli, musicista, compositore, saggista e docente universitario, ha fondato l’orchestra europea per la pace elevando la musica folklorica romanì a livello sinfonico. Laureato in lingue e letterature straniere moderne e in musicologia, è autore di numerose pubblicazioni tra le quali: “Rom, genti libere”, “Rom, questi sconosciuti” e “Una Comunità da conoscere”.