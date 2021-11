Unilever Pozzilli, al via la riconversione: produrrà plastica riciclata

POZZILLI. Riceviamo e pubblichiamo la nota della Uiltec Molise a firma del segretario generale Carlo Scarati.

Alla luce del positivo epilogo della riconversione dello stabilimento UNILEVER di Pozzilli, prende il via ufficialmente un ambizioso programma di riconversione industriale che consentirà la realizzazione di uno dei più avanzati siti in Europa per la produzione di plastica riciclata e l’unico nel Sud Italia in grado di recuperare materiale plastico misto da post-consumo ( il tutto realizzato all’interno della salvaguardia dei posti di lavoro, con il mantenimento di tutti i livelli retributivi attuali), dando corso ad un nuovo progetto industriale, nei perimetri della green economy, con il nome di P2P (plastic to polymer), così si chiamerà la nascitura joint venture paritetica tra Unilever e Seri Industrial.

La UILTEC che, da sin sa subito ha supportato il progetto e lavorato per trovare la migliore soluzione possibile, incontrerà le famiglie degli iscritti per rappresentargli il futuro e l’importante opportunità che il territorio avrà, all’Hotel Dora, lunedì 29 novembre, alle ore 10:30.

Vista l’importanza dell’accordo raggiunto, sarà presente il Segretario Generale, Paolo Pirani, artefice della nascita della UILTEC e protagonista storico anche della UIL in difficili trattative con il Governo ed il Segretario Nazionale UILTEC, Daniele Bailo, che ha affiancato la struttura regionale nelle fasi più critiche della trattativa.

Saranno altresì presenti, la segretaria generale UIL del Molise, Tecla Boccardo e la Presidentessa del nucleo industriale di Pozzilli, Stefania Passarelli.