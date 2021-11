Terze dosi a domicilio, a Montecilfone arriva l’esercito e il sindaco ringrazia

MONTECILFONE. Per l’inoculazione delle terze dosi del vaccino contro il Covid-19 l’Esercito Italiano ha messo a disposizione uomini e donne per aiutare i comuni con le inoculazioni, in special modo quelle destinati ai soggetti fragili raggiunti a domicilio. Non stupisce che anche a Montecilfone, come accaduto in altri paesi molisani nei mesi passati, l’Esercito abbia teso la mano ed aiutato ad immunizzare i residenti.

Il sindaco Giorgio Manes ha inteso inviare un ringraziamento: “Grazie all’Esercito Italiano che oggi sta inoculando le terze dosi di vaccino a domicilio. Servizio riservato ai cittadini di Montecilfone che hanno chiesto la domiciliare. L’amministrazione si è resa disponibile ad accompagnarli”.