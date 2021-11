TERMOLI. Piergiorgio Frassati, un Santo vero per amico Mostra fotografica a cura del prof. Gianfranco De Carolis.

Dal 28 novembre 2021 al 5 dicembre 2021 il Settore Giovani dell’Azione Cattolica della Diocesi di Termoli-Larino ha sin da subito accolto l’impegno richiesto negli Orientamenti per il Triennio 2021-2024 di una Azione Cattolica come Luogo di Cultura: “L’associazione si propone come spazio di dialogo e confronto con tutti, per costruire il bene comune, scegliendo la forma dell’alleanza come paradigma della collaborazione e cooperazione che alimenta reti comunitarie e partecipative” 1, pensando di partire da una mostra in cui si parla di uno dei testimoni più attuali per la vita di ogni aderente all’Azione Cattolica Italiana (e non solo): Piergiorgio Frassati.

La mostra Piergiorgio Frassati – un Santo vero per amico è stata curata e realizzata dal prof. Gianfranco De Carolis e vuole, attraverso dei pannelli, far conoscere i punti salienti della vita del Beato dell’Azione Cattolica. L’invito è a partecipare numerosi sia al momento dell’inaugurazione che si terrà domenica 28 novembre 2021 alle ore 17.30 presso la Casa Museo Stephanus, ma anche a far visitare la mostra nei giorni seguenti.

Per informazioni o prenotare la visita alla mostra contattare Primiano al numero 342.0456999 Silvia, Primiano e don Alessio i consiglieri del Settore Giovani Diocesano.