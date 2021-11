Calcio, promozione: Termoli 2016 sfida la Donkeys sul campo agnonese

AGNONE-TERMOLI. Oggi anche se la gara sulla carte visto le posizioni in classifica, potrebbe essere alla portata dei termolesi, visto quanto è accaduto Domenica scorsa per i ragazzi di Lallopizzi. Prima di sbilanciarci in pronostici avventati, ci andremo con i piedi di piombo. Oggi si gioca al Civitelle di Agnone. Curiosità nelle due massime serie regionali: oggi il Termoli2016 gioca ad Agnone contro la Donkeys e domani, domenica 28 novembre, la prima squadra agnonese di Eccellenza viene a giocare a Termoli contro la prima della classe di categoria. Ma tornando al Termoli 2016, dopo la opaca prova di sette giorni fa contro lo Spinete, come minimo oggi ci si aspetta una veemente reazione da Di Biase &c . Non sarà certo facile, ma bisogna osare e riportare a casa punti preziosi questo è l’imperativo .

STADIO: Comunale Civitelle, Agnone Promozione Molise ore 14,30

DONKEYS AGNONE - TERMOLI 2016

ARBITRO: Francesco Junior Di Domenico ASSISTENTI: G. De Santis, G. Margilio