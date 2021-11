“Professionalità e duro lavoro, grazie al reparto di ostetricia e ginecologia del San Timoteo”

TERMOLI. Vorrei pubblicamente ringraziare tutto il reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale S. Timoteo di Termoli. Nel momento più dolce e meraviglioso e allo stesso tempo più traumatico della mia vita hanno saputo coccolarmi, aiutarmi, sostenermi e proteggermi come solo una mamma potrebbe fare! La professionalità e la passione per il proprio lavoro le si danno troppo spesso per scontate. Quindi a volte fa bene ricordare che nulla è scontato e che per quanto mi riguarda tutte le ostetriche, le infermiere, le oss e per ultimi ma non per importanza, i ginecologi sono probabilmente un' eccellenza per il nostro ospedale.

Quindi infinitamente vi ringraziamo! Francesca, Nicola ed il piccolo Mario! #ospedalesantimoteo #MoliSaniTàL113 #voglionascereatermoli #L113 #termoli