SAN MARTINO IN PENSILIS. «Celebriamo l'olio molisano col sottosegretario alle Politiche agricole Battistoni». Con questo messaggio social l'assessore all'Agricoltura della Regione Molise, Nicola Cavaliere, rilancia il momento di valorizzazione di una delle più importanti attività del settore primario nel Molise.

Presente ad accogliere l'esponente di Governo al Mipaaf assieme al Governatore Donato Toma e al vicepresidente della Giunta regionale Vincenzo Cotugno.«Un doppio appuntamento, un weekend dedicato a una grande eccellenza della nostra regione. Perché l'olio molisano vuol dire qualità, benessere, ma anche identità, storia, cultura... Sabato ho partecipato a un interessante convegno presso la palazzina Liberty di Venafro per parlare dell'olio come opportunità di sviluppo e risorsa preziosa per il rilancio del territorio e ho avuto l'onore e il piacere di premiare Davide Iosue, giovane e brillante imprenditore che non solo produce olio ma è anche titolare dell'agriturismo Occhito di Macchia Valfortore. Oggi invece sono presso la Masseria Colonna di San Martino in Pensilis, insieme al Sottosegretario all’Agricoltura Francesco Battistoni e a tanti produttori locali ed esperti per un confronto aperto e costruttivo sulle potenzialità del nostro olio, la tutela della salute dei consumatori, le prospettive di mercato e l'utilizzo di nuove tecnologie. Con la consapevolezza che il nostro piccolo Molise è grande per le sue eccellenze e qualità. Tocca a noi proteggerle e valorizzarle!»