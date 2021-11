Tampone molecolare prima della ripresa delle attività didattiche in presenza a Guglionesi

GUGLIONESI. Tampone molecolare prima della ripresa delle attività didattiche in presenza. Si comunica che domani, lunedì 29 novembre, tutti i docenti e gli alunni delle classi in indirizzo, ad eccezione di coloro che hanno avuto esito positivo a precedenti tamponi molecolari, saranno sottoposti a tampone presso la palestra della scuola media di Guglionesi per garantire il rientro in classe in presenza in sicurezza, secondo la seguente scansione oraria: dalle ore 9 alle ore 10 classi 2A-2B-3A-4A Scuola Primaria; dalle ore 10 alle ore 11 classi 4B-5A-5B Scuola Primaria e 1B Scuola Secondaria di I Grado; dalle ore 11 alle ore 12 classi 5C Scuola Primaria - 1C Scuola I Grado - 2E Liceo.