CAMPOMARINO. Non ci si ferma alla sola data del 25 novembre, continuano le iniziative relative alla sensibilizzazione contro le violenze di genere. Stamani, a Campomarino, sinergia tra Fidapa, Comune e Ordine degli Psicologi del Molise. L'assessorato alle Politiche Sociali e Istruzione organizza un incontro dal tema: "Violenza di genere e cyberbullismo: l'ostilità della dimensione digitale". Alle ore 10 presso l'Auditorium dell'Istituto Omnicomprensivo di Campomarino in via Cuoco, interverranno il sindaco Piero Donato Silvestri, il dirigente Teodoro Musacchio, la vice sindaca e assessora delegata Rossella Panarese, che introdurranno come esponenti istituzionali le relazioni dell’avvocata Tina De Michele su "Violenza di genere e strumenti di contrasto”; della dottoressa Alessandra Ruberto, presidente Ordine degli Psicologi del Molise, su "Le conseguenze psicologiche della violenza"; della dottoressa Esmeralda Pettine, presidente Fidapa, sezione di Termoli con "Un esempio di reato del codice rosso". Previsto anche il contributo del maggiore Alessandro Vergine, comandante compagnia Carabinieri di Termoli su "Il bullismo e il cyberbullismo". Infine, Luciano Corbo, docente di Informatica presso gli istituti Capriglione e I.T.A.eG. San Pardo, su "Il virtuale è reale: quando a ferire può essere un dispositivo". Modera Luca Altobello, scrittore e direttore Centro servizi turistici e culturali del Comune di Campomarino. Al termine della trattazione, gli alunni delle classi terze presenteranno le attività artistiche e musicali preparate in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.