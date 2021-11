ROMA. “Mai chiesto indietro i soldi dati al MoVimento 5 Stelle”. È perentorio il senatore Fabrizio Ortis, nello smentire le ricostruzioni di certa stampa in merito a una presunta richiesta di restituzione del denaro versato al M5S fino all’ultimo giorno della sua permanenza.

“Sarebbe bastato che mi avessero fatto una semplice telefonata prima di prendere cantonate – afferma Ortis – L’unica cosa che ho richiesto, una volta fuori dal MoVimento, è l’indennità da segretario di commissione a cui avevo rinunciato per regole interne, lasciandoli nelle casse del Senato. Parliamo di circa 1.300 euro, che una volta riottenuti ho usato per aiutare una famiglia. Cosa ben diversa, dunque, dal richiedere i soldi indietro al MoVimento”.

“Bastava seguire all’epoca tirendiconto.it o semplicemente chiamare i vertici nazionali del M5S, come chi fa seriamente la professione del giornalista avrebbe dovuto fare, per scoprire che ho restituito, a norma di regolamento interno, la bellezza di 66.500 euro al MoVimento – precisa il senatore - senza contare le 300 euro al mese date a Rousseau e le migliaia di euro destinate agli eventi elettorali e per ‘Italia a 5 Stelle’ (i cui incontri annuali erano pagati da noi parlamentari). Soldi che, mi spiace dirlo – sottolinea con amarezza – solo in piccola parte sono andati ai cittadini”.

Il resto – conclude - giace da tempo su un conto corrente, senza che gli attuali vertici del nuovo movimento pro-Draghi decidano quale possa essere la destinazione effettiva, tanto da farmi pensare che vogliano tenerseli per esigenze di partito”.