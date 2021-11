Guardia medica a singhiozzo, strali da Portocannone rinasce e Adamo Gallo

PORTOCANNONE. Il gruppo consiliare di minoranza del Comune di Portocannone si associa a quanto affermato dal sindaco di Campomarino in merito al provvedimento di chiusura della Guardia Medica. Interrompere un servizio così importante per i cittadini di Campomarino e non solo, in quanto anche i cittadini di Portocannone e di paesi limitrofi, si recano in caso di necessità e soprattutto in un periodo di emergenza sanitaria come questo che purtroppo stiamo vivendo è irragionevole. Si spera in una revoca della decisione.