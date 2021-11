Cluster Covid a Guglionesi, Dad prolungata fino a venerdì nella scuola dell'obbligo

GUGLIONESI. Il Comune di Guglionesi informa che, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, il Sindaco di Guglionesi, d’intesa con il Dirigente scolastico dell’Omnicomprensivo di Guglionesi, ha emanato l’ordinanza n. 35 del 30 novembre 2021 "SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN PRESENZA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI GUGLIONESI".

Nel provvedimento "Il Sindaco di Guglionesi ordina la sospensione delle attività didattiche in presenza del micronido, della scuola dell’infanzia, primaria del plesso A di via Catania nonché del servizio di mensa scolastica fino a domenica 5 dicembre 2021, salvo diverse disposizioni".



Dal 1° dicembre sarà riaperto alle attività didattiche in presenza il “plesso scolastico B” (sito in via Catania) per gli alunni della Secondaria di primo grado, secondo il calendario scolastico.