Precari della sanità e della protezione civile, impegni assunti in Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Si è riunito oggi, sotto la presidenza del Presidente Salvatore Micone, il Consiglio regionale che ha discusso diversi atti di indirizzo approvandone due sulla stabilizzazione del personale precario della sanità impegnato nel corso dell’emergenza Covid–19 e sui precari della protezione civile molisana. In particolare l’Assemblea ha approvato all’unanimità una mozione a firma del Consigliere Gianluca Cefaratti avente ad oggetto “stabilizzazione del personale sanitario impiegato nel corso dell’emergenza Covid-19 contrattualizzato dall’Azienda sanitaria regionale del Molise”. All’illustrazione del provvedimento da parte dello stesso presentatore, sono seguiti gli interventi dei consiglieri Fanelli, Romagnuolo, Greco e il presidente della Regione Toma.

Nello specifico l’atto di indirizzo premette che nella bozza del DDL di Bilancio 2022, attualmente in via di definizione, è previsto uno stanziamento di 90 milioni di euro per le indennità degli operatori sanitari dell’emergenza-urgenza e per la stabilizzazione del personale precario assunto durante l’emergenza Covid-19.

Si evidenzia anche che nella stessa bozza si prevede che gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2023, possono assumere a tempo indeterminato, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari che siano stati reclutati a tempo determinato e che abbiano maturato al 30 giugno 2022, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale, almeno di 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. In tal caso, si evidenzia nella parte motiva della mozione approvata, l’impegno di spesa per la stabilizzazione potrebbe essere a carico delle finanze dello stato e che pertanto la Regione Molise godrebbe del duplice vantaggio di una assunzione di personale sanitario a costo zero.

Di qui l’impegno al Presidente della Giunta regionale a voler percorrere in ogni sede le necessarie eccezioni finalizzate all’ottenimento di deroghe specifiche al Ddl di Bilancio 2022, per gli operatorio della sanità della regione Molise impegnati nell’emergenza pandemica, volte a consentire ai predetti il conseguimento del beneficio della stabilizzazione. Il Consiglio ha quindi approvato a maggioranza (9 favorevoli e 3 contrari) una mozione a firma del Consigliere Cefaratti avente ad oggetto “situazione dei precari Protezione Civile Molise”.

Ha illustrato il provvedimento lo stesso presentatore. Sono seguiti gli interventi del Consigliere Greco, Manzo, Fanelli e del Presidente della Giunta Toma. Con l’atto di indirizzo approvato il Consiglio regionale impegna il Presidente della Regione ad attivare tutte le procedure possibili al fine di valutare -anche attraverso il ricorso a pareri pro veritate – la legittimità e la fondatezza delle determinazioni dirigenziali e –in particolare- di quella del 10 novembre del 2021 n. 143, alla luce delle statuizioni contenute nelle pronunce del Tar Molise e del Consiglio di Stato.