Bandi Pnrr nel comparto dell'istruzione, 49% dei fondi al Sud; Toma: si volta pagina

CAMPOBASSO. Ammontano a 5,2 miliardi di euro le risorse destinate a scuole nuove, asili nido, scuole dell’infanzia, mense, palestre, messa in sicurezza degli edifici scolastici. Oggi, l’annuncio da parte dei ministri Bianchi e Carfagna, a margine della conferenza stampa nel corso della quale sono stati presentati i Bandi Pnrr riservati al settore istruzione.

Circa il 49 per cento sarà indirizzato al Sud. «Apprendiamo con piacere la notizia», ha commentato il presidente della Regione Molise, Donato Toma. «Sicuramente un punto di svolta nelle politiche di coesione territoriale che, per anni, hanno riservato al Mezzogiorno un’attenzione residuale. Un risultato che va oltre il limite del 40 per cento previsto dalla cosiddetta quota Sud. In Conferenza delle Regioni ci siamo sempre battuti affinché si superassero i divari territoriali.

Ci auguriamo che la scelta fatta dal Governo per la scuola possa essere estesa anche ad altri comparti»