CAMPOBASSO. Lo scorso fine settimana, il Presidente Silvio Berlusconi ha riunito tutto lo stato maggiore del movimento giovanile nazionale di Forza Italia a Villa Gernetto in Brianza.

Presente anche il nostro Molise, nella persona del coordinatore regionale Liberato Matticoli.

"È stato un vero onore - commenta Matticoli - prendere parte a questo incontro insieme agli altri coordinatori, giunti praticamente da ogni parte d'Italia. Il presidente ci ha trasmesso una grande carica e sottolineato che mai come in questo momento il Paese ha bisogno del contributo, delle energie e delle idee innovative delle nuove generazioni".

"Superare presto l'emergenza Covid, rilanciare l'economia e l'occupazione e ricostruire un'Italia nuova, sempre più moderna, competitiva, con particolare riguardo per i giovani e il Mezzogiorno. Silvio Berlusconi ha evidenziato le priorità di FI e ci ha ricordato per che noi siamo per natura liberali, cristiani, europeisti e garantisti"

"Ci ha regalato una giornata di ascolto, confronto e formazione. È stata un'esperienza indimenticabile, - conclude il coordinatore molisano. Adesso bisogna solo continuare a lavorare sodo sul territorio, al fianco della nostra coordinatrice, l'onorevole Annaelsa Tartaglione, che ringrazio per il grande impegno messo in campo a favore dei giovani e del rinnovamento del movimento. A breve presenterò in Molise la squadra di ragazze e ragazzi che ci aiuteranno in vista delle sfide future".