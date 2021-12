MOLISE. A partire dal 1° dicembre 2021, sarà possibile partecipare al contest fotografico indetto dall’associazione no profit APS Molis. Il concorso si intitola Molistantanee, ed avrà una durata di due mesi: pertanto, i partecipanti avranno la possibilità di inviare le proprie foto in un arco di tempo compreso tra il 1° dicembre 2021 e il 31 gennaio 2022.

Il contest si sviluppa in cinque categorie, tutte legate ai temi della sostenibilità e della promozione del territorio molisano. I dettagli sono esposti nel regolamento, consultabile anche sul nostro sito apsmolis.com.

A seguito di una serie di teaser, mercoledì 1° dicembre sveleremo il concorso fotografico sui nostri canali social (Instagram e Facebook). Non è prevista una conferenza stampa, ma (lunedì 6 dicembre alle 18) verrà lanciata una diretta sui canali social di APS Molis in cui parleremo in maniera dettagliata delle modalità, del regolamento e dei premi del suddetto concorso, e al termine della quale risponderemo a tutte le domande della community e dei giornalisti.

Al comunicato seguirà anche un press kit con informazioni più approfondite riguardo al concept del concorso fotografico, alle categorie, ai premi e alle modalità di svolgimento della gara. Per ulteriori informazioni contattare l’indirizzo e-mail apsmolis@gmail.com o il numero di telefono 3895615260.