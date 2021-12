CAMPOBASSO. Il Console della Repubblica Democratica del Congo a Napoli, Angelo Melone effettuerà, insieme con la Console Generale di Tunisia a Napoli, Beya Ben Abdelbaki, una serie di incontri e di visite istituzionali in Molise nei giorni gioved ì 2 e venerd ì 3 dicembre .

La giornata di giovedì 2 dicembre si aprirà alle ore 11, con l'incontro tra i Consoli e il Sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, presso gli Uffici del Comune di Campobasso, per approfondire e studiare possibili nuove collaborazioni sul territorio della Città.

Le visite proseguiranno poi alla Prefettura di Campobasso, per l'incontro tra i Consoli e il Prefetto, Francesco Antonio Cappetta, e presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per la visita agli Uffici della Presidenza, diretti dal Presidente, Paolo Spina. Le visite permetteranno ai due Consoli di creare sinergie con due importanti istituzioni della città di Campobasso, volte all'assistenza dei cittadini congolesi e tunisini residenti nella Regione.

Gli incontri di giovedì 2 dicembre si concluderanno con la visita da parte del Console Melone e della Console Generale Abdelbaki presso gli stabilimenti della casa automobilistica Dr Automobiles. Presso l'azienda, i Consoli incontreranno l'Amministratore Delegato, Antonella Tortola ed il Consigliere e Direttore Tecnico, Antonio Marcantuono, al fine di valutare il possibile lancio di possibili progetti da parte della Dr Automobiles nel territorio dello Stato congolese e di quello tunisino. Il governo tunisino e congolese hanno dato espresso mandato alle rappresentanze diplomatiche di attrarre investimenti italiani nei rispettivi Paesi e il settore dell’automotive è di primario interesse per lo sviluppo industriale di queste economie.

Il venerd ì 3 dicembre si aprir à alle ore 10:00 presso l ’ Aula Magna del Convitto Nazionale “ Mario Pagano ” il convegno dal titolo “ Agenda 2030: il futuro è presente ” . I saluti iniziali saranno affidati a Rossella Gianfagna, Rettore del Convitto. Parteciperanno, come relatori, Beya Abdelbaki, Console della Repubblica Tunisina; Angelo Melone, Console della Repubblica Democratica del Congo; Francesco Barone, Docente dell ’ Universit à de L ’ Aquila; Federica Gasbarro, attivista per il clima, delegata italiana allo Youth Climate Summit delle Nazioni Unite nel 2019 e delegata italiana per Youth 4 Climate di COP26 nel 2021. I lavori saranno coordinati da Umberto Di Giacomo, Giornalista e Docente del Convitto Mario Pagano.

La missione in Molise effettuata dai due Consoli si concluderà alle ore 15:00 del 3 dicembre, con la visita ufficiale presso la Presidenza della Regione Molise. In questa occasione, i Consoli incontreranno il Presidente, Donato Toma, al fine di definire comuni aree di cooperazione, e discutere future iniziative congiunte.