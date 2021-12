TERMOLI. Giovedi 2 dicembre 2021 alle ore 17,00 la scrittrice Simonetta Tassinari presenterà a Termoli presso la Sala consiliare del Comune la sua ultima opera "Le donne dei Calabri di Montebello".

L’incontro è organizzato dal Lions club Termoli Host in collaborazione con la Casa del libro, nell’ambito del percorso culturale di "Termoli Citta che legge".

Dialoghera' con l'autrice Il presidente del Lions Termolii Host Giovanni Di Girolamo.

Ultimo di.numerosi scritti di narrativa e storico-filosofici,

il romanzo racconta le vicende ambientate nel granducato di Toscana alla corte dei Medici dove tre donne di una nobile casata romagnola lottano per realizzare i loro sogni alla corte fiorentina, in tempi e luoghi difficili per la figura femminile. La cittadinanza è invitata a partecipare