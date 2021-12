"Yes, I can: il valore sociale ed inclusivo dello sport" Copyright: Termolionline.it

PETACCIATO. Venerdì 3 dicembre 2021, in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità e nell'ambito delle giornate tematiche relative all'educazione civica, l'Istituto comprensivo "Vincenzo Cuoco" di Petacciato, in collaborazione con la prof.ssa Donatella Perrella, Presidente del Cip Molise e con il Comitato Paralimpico Italiano, organizza un incontro streaming dal titolo "Yes, I can: il valore sociale ed inclusivo dello sport", con la partecipazione degli atleti Paralimpici Pompeo Barbieri (Molisano, medaglia d'oro ai campionati Mondiali Finp e Cavaliere della Repubblica), Lorena Ziccardi (Molisana, Campionessa FCI e atleta della Nazionale Italiana Basket in carrozzina), Gaetano Fuzio (atleta paralimpico Petacciatese) e con la partecipazione speciale di Giada Rossi (medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo ed Ambasciatrice Paralimpica).

L'incontro sarà visibile in diretta sui canali YouTube e facebook di Zona rossa web TV e sul canale facebook del comitato paralimpico del Molise "cipmolise". (I collegamenti saranno attivabili dalla locandina).