TERMOLI-LARINO. “Agire ora. Per il bene delle persone e del pianeta”. È questo il titolo del convegno in programma sabato 4 dicembre 2021, alle 16.30, nella sala del cinema Sant'Antonio di Termoli. Il convegno è promosso dalla Caritas diocesana di Termoli-Larino in collaborazione con il Centro dei Servizi per il Volontariato del Molise. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di condividere un confronto su temi di forte attualità, guidati anche dal magistero di Papa Francesco.

Temi come la pandemia, la dignità dell'uomo e la cura del creato, le relazioni, il volontariato e i servizi di prossimità partendo da un percorso di ascolto e accompagnamento che si apre all'intero territorio. Esperienze, proposte, buone pratiche saranno al centro dell'incontro pubblico (per partecipare al convegno occorre il green pass).

Programma :