TERMOLI. « Nel ‘Natale della ripartenza’ il Csv Molise promuove i progetti solidali dei volontari » è il titolo dell’articolo pubblicato venerdì 12 novembre su Termolionline.

Purtroppo, una delle foto allegate alla nota stampa pervenuta in redazione, seppur griffate col logo del mittente, non era di proprietà di quest’ultimo, ma del signor Karl Stanzel. Non appena lo studio legale incaricato ci ha inviato una diffida legale sull’utilizzo di una immagine coperta da diritto d’autore, abbiamo provveduto prontamente alla rimozione e sostituzione. Per questa ragione, sia col signor Stanzel, nonché coi nostri lettori, ci scusiamo per l’inconveniente.