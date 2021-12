TERMOLI. Domenica 9 gennaio 2022 dalle ore 16 alle 18 al Macte si volgerà Oltre l’immagine, laboratorio con la fotografa Giada De Santis per 15 partecipanti adulti. Le prenotazioni si accettano entro il 19 dicembre 2021 chiamando il numero 0875.808025 o scrivendo a info@fondazionemacte.com.

In seguito alla visita guidata della mostra Voci Allegre nel buio di Lisetta Carmi, Giada De Santis introdurrà alcuni temi fotografici quali il soggetto, la composizione dell’immagine e la regola dei terzi, la luce e l’importanza della storia.

Ai partecipanti è richiesto di portare con sé almeno 5 immagini stampate singolarmente su carta (a colori o b/n) in qualsiasi formato. Sono ammesse fotografie personali, ritagli di giornali o riviste e immagini scaricate da internet.

Giada De Santis (Isernia, 1994) ha studiato presso la scuola Mood Photography di Pescara. Molti suoi progetti hanno come protagonista il territorio molisano, Sleeping Beauty riprende un evento di cronaca nera avvenuto nel 1957 ad Isernia mentre Reenact che affronta il tema dello spopolamento in Molise ed è stato esposto nel 2019 al Palazzo Ex GIL di Campobasso.

