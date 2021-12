CAMPOMARINO. Lo studioso Uwe Wolff sostiene che gli angeli esistono ma non si possono fotografare. Nel primo appuntamento di "Mostre a Palazzo", una serie di mostre organizzate dall’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali del Comune di Campomarino, Lello Muzio farà immergere i visitatori nel miraggio, nella sensazione che il sogno possa appropriarsi del nostro mondo e della nostra memoria.

Attraverso la tecnica del bianco e nero, gli angeli emergeranno nell'affascinante atmosfera di Palazzo Norante, sfuggendo alla tela colorata della tradizione religiosa e della ritualità popolare. Un'esperienza unica, un incontro suggestivo di forme, spazi e colori in un'ambientazione ammaliante.

Fotografo particolarmente orientato verso i nuovi linguaggi visivi, appassionato di arti e comunicazione visiva, Muzio unisce studi da autodidatta, collaborazioni ed esperienze sul campo.

L’artista si è formato con diversi corsi di tecnica fotografica, tra cui ritratto, still life, street photography, reportage, fotografia analogica e stampa antica. Tecnica e ricerca personale sono in continua e costante evoluzione, gli scatti esplorano spazi vuoti, scene di vita quotidiana, persone, eventi, storie. Semplicità, ricerca estetica ed originalità emergono dalla visione personale diventando momento di riflessione con ciò che lo circonda.Hanno contribuito alla propria crescita personale corsi con Sandro Iovine, Augusto Pieroni, Novella Oliana, esperti in comunicazione visiva e fotografia concettuale.

L’appuntamento è per domenica 5 dicembre quando presso Palazzo Norante, in corso Skanderber 6 a Campomarino, ci sarà l’inaugurazione della mostra “Angeli”.

La mostra resterà aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00 fino al 27 dicembre.