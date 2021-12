Donazioni degli organi, sabato la firma del protocollo d'intesa a Termoli

TERMOLI. In data 4 dicembre 2021, presso il ristorante Villa delle Rose in Termoli sarà siglato un protocollo d’intesa tra Aido regione Molise, Aido regione Abruzzo, Aned Abruzzo-Molise e il Centro Regionale Trapianti Abruzzo-Molise.

L’importante incontro è volto ad un lavoro territoriale condiviso nell’intento di: stimolare la ricerca scientifica e medica relativamente alle nefropatie croniche e al trapianto, organizzando conferenze, convegni e incontri a livello regionale. Prevenire le malattie renali e la soluzione dei problemi medici e sociali inerenti alle nefropatie e il trapianto a tutti i livelli (politici, istituzionali, lavorativi, associativi e della società nel suo complesso). Promuovere attività di formazione, informazione e sensibilizzazione e di sostegno alla ricerca scientifica nel campo del prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule.

Promuovere la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l’insorgenza di patologie che possano richiedere come terapia il trapianto di organi. Tali obiettivi saranno perseguiti grazie al coordinamento ed il supporto da parte del Centro Regionale Trapianti Abruzzo-Molise. A sugellare l’importante protocollo d’intesa saranno: il presidente Aido Molise Luigi Santella, il presidente Aido Abruzzo Antonio Di Nunzio, la presidente Aned Abruzzo - Molise Marina Stoppani, per il Ctr Abruzzo - Molise Sandra De Remigis e i consiglieri nazionali Camilla Campanaro per il Molise e Nicola Alessandrini per l’Abruzzo.