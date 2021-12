In viaggio da Riccione a Fasano, Ronn Mossa fa tappa al Black Bull di Termoli Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Fu l’estate del 1990 che segnò uno dei debutti più importanti della storia televisiva del servizio pubblico, l’avvento di Beautiful, con Ronn Moss (alias Ridge Forrester) protagonista della soap più amata dagli italiani, trasmigrata dopo alcuni anni sulla ammiraglia concorrente di Mediaset.

Lui ha lasciato il serial da alcuni anni, dopo averne interpretato il ruolo per 25 anni, ma resta nell’immaginario collettivo.

L’ultima volta lo intercettammo 3 estati fa, nel 2019, tra Termoli e Campomarino, all’epoca in compagnia di Morena Marangi (Miss Morena), la show-girl termolese .

Stavolta, il bello per eccellenza, con moglie e agente, ha deciso di fare tappa a Termoli, in via Abruzzi, presso la steakhouse Black Bull della famiglia Gargiulo (Bosap Molise).

Era in transito da Riccione e destinato a Fasano, dove trascorrerà l’inverno fino a febbraio. Ebbene, Ronn Moss, qui immortalato all’interno del locale, si è rinfrancato dalle ore trascorse in macchina, attraversando la costa adriatica bersagliata dal maltempo, con un pranzo luculliano, tagliere di salumi e formaggi, risotto al tartufo e una tagliata succulenta.

Il carburante perfetto per poi completare il trasferimento in macchina. Ciao Ridge!