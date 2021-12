LUPARA. Un pezzo di storia del paese che se ne va. No, non se ne va, resta impresso nel cuore di tutte le persone che l'hanno conosciuto, stimato, apprezzato e ne custodiscono il suo prezioso ricordo. È morto, all'età di 102 anni, Pasquale Marsilio, il nonno di Lupara. Lo scorso 9 ottobre aveva festeggiato insieme alla moglie, Nicolina Carluccio (98 anni), il suo compleanno tanto da condividere, nell'amore e nell'unità di una famiglia, ben due secoli di vita.

Oggi, 3 dicembre 2021, il saluto dei suoi cari e della sua comunità con la santa messa celebrata da padre Giuseppe Pudota e padre Francesco Cicorella. Una preghiera di suffragio per zio Pasquale, punto di riferimento per tutti, lucido fino all'ultimo giorno nella gratitudine del dono di una vita fatta di amore per la famiglia, lavoro, generosità, semplicità e rispetto degli altri. Riposi in pace.