In lutto il mondo dell'Avis a Termoli, si è spenta la signora Nicoletta Muccillo

TERMOLI. «Caro Mario, quando una persona ci lascia, quando non è più qui con noi e non possiamo più toccarla, o sentire la sua voce... sembra scomparsa per sempre. Ma l'amore profondo di una mamma non morirà mai. Il ricordo delle persone che ci sono state care vivrà per sempre nei nostri cuori più forte di qualsiasi abbraccio, più importante di qualsiasi parola. La grande famiglia dei donatori partecipa al Vostro doloro. Sinceramente addolorati per la triste circostanza porgiamo sentite condoglianze». E' questo il messaggio che la sezione Avis di Termoli ha rivolto al suo vice presidente vicario, Mario Ianieri, per la perdita della carissima madre, Nicoletta Muccillo. I funerali alle 15.30, alla chiesa di San Timoteo.

Della signora Nicoletta, un ricordo di Michele Trombetta:

«Nicoletta era una combattente, una donna di un tempo, che aveva la famiglia ben salda. Allora i capifamiglia erano fuori casa a lungo e toccava a loro gestire ogni cosa in casa. Una volta andammo al frantoio di famiglia a San Martino in Pensilis, la trovai nel locale mentre dirigeva alcune operazioni di lavoro con grinta e stampo ineguagliabili. Ancora oggi, a 91 anni era il perno di famiglia, all’amico Mario, quando parlava di lei, luccicavano gli occhi, tanto ne era fiero. E’ stata sempre punto di riferimento per tutti. Siamo vicinissimi alla famiglia Muccillo-Ianieri per questa perdita, abbracciamo Mario, la signora Pina, Maria Rita e Gianni, i loro figli e tutti i familiari».

Cordoglio sincero da Termolionline.