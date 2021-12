SAN MARTINO IN PENSILIS. Prosegue senza sosta il tour de force della nostra Dalila Catenaro. La giovane scrittrice termolese e collaboratrice di Termolionline, presenterà oggi pomeriggio, dalle 17, nella sala consiliare di San Martino in Pensilis, il suo romanzo "Equilibri delicati", già alla seconda ristampa, in meno di sei mesi dal debutto avvenuto a Termoli il 30 giugno scorso. Fungerà da moderatore Enzo Nardelli. Si tratta della quindicesima tappa del roadshow promozionale di questa opera, in località di Molise, Abruzzo e Marche.