CAMPOBASSO. Ieri pomeriggio si è tenuto il webinar dal titolo: “LA VIOLENZA DOMESTICA: PROFILI GIURIDICI PER LA TUTELA DELLA FAMIGLIA”, organizzato dall’ Aiaf–Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e Minori–Molise, in collaborazione con il Comitato Parti Opportunità, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del capoluogo e la Scuola Forense del Molise. Dopo i saluti istituzionali del tesoriere dell’Ordine Avvocati Campobasso, Valeria Zappone e del Presidente della Scuola Forense del Molise, Avv. Nicola Lucarelli. I lavori sono stati aperti dall’Avv. Romeo Trotta, Presidente AIAF Molise, il quale ha introdotto i relatori e spiegato la scelta dei temi da affrontare.

Prima di entrare nel vivo, la Presidente delle Pari Opportunità, Avv. Raffaella D’Apolito, ha sottolineato che il tema della tutela della famiglia deve essere affrontato con adeguati strumenti giuridici.

Nel primo intervento l’Avv. Cinzia Calabrese, professionista del foro di Milano e Presidente dell’AIAF Nazionale, ha affrontato le tematiche riguardanti “gli ordini di protezione”, analizzando i profili dell’istituto anche alla luce dei più recenti arresti giurisprudenziali.

Successivamente la Dott.ssa Roberta D’Onofrio, giudice del Tribunale di Campobasso, ha relazionato, con la consueta maestria, sul tema relativo alla “prevenzione e repressione della violenza domestica”

Al webinar, considerata l’importanza e l’attualità dei temi trattai, hanno partecipato numerosi professionisti anche di fuori regione.

Il convegno è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Campobasso.