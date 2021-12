Volley maschile serie C, Termoli Pallavolo affronta il Teramo fuori casa: riuscirà a vincere?

TERMOLI. Dopo la sosta torna il campionato di Volley di serie C interregionale, la Termoli pallavolo si reca a Teramo per affrontare una gara all’apparenza non insormontabile, ma mai pensare che tutto sia facile perché di facile nello sport, come nella vita, non c’è mai nulla. A Teramo contro la Fortitudo, penultima in classifica, servirà maggiore concentrazione, perché in partite così si possono provare tranvate sui denti che possono risultare più dolorose di quelle che, magari, si potrebbero ricevere venendo battuti da una squadra sicuramente più forte di te.

Per questo motivo oggi Mauro Palli dovrà lavorare più sulla testa dei suoi ragazzi che sul fisico, ma voi capirete che quando la testa non manovra bene psicologicamente, il resto del corpo la segue ed è facile assistere a cose strane che la mente umana può farti immaginare. Se tutto procede secondo la logica, stasera i ragazzi potranno tornare con i tre punti in tasca.

Sab 04/12/2021 19.00 Giornata 6, PALESTRA MOLINARI - VIA GASBARRINI TERAMO

FORTITUDO VOLLEY TERAMO - ASD TERMOLI PALLAVOLO