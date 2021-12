Volley femminile, sfida casalinga per le ragazze di Sassano contro l’Asd di Scafa

TERMOLI. Torna dopo la sosta anche il campionato di Volley di serie D Femminile e per le ragazze di Dino Sassano , l’avversario di turno al PalaSabetta è il Volley Scafa. Non è certamente un avversario abbordabile visto che si trova al quarto posto in classifica a 9 punti, mentre le termolesi sono settime a 6 punti, eppure una vittoria della Cimini & C, non alla quinta partita ma massimo alla quarta, le porterebbe ad appaiarsi a 9 punti con le ragazze di Scafa.

Ci sono tutti gli ingredienti per far fare alle ragazze di Termoli una partita ricca di contenuti tecnici e atletici. Battere lo Scafa sarebbe anche una buona iniezione di autostima, che potrebbe essere di buon auspicio per il prosieguo della stagione. Alle nostre alfiere il carattere non manca e lo hanno dimostrato in diverse occasioni. Stasera, dunque, è l’occasione buona per metterlo di nuovo in campo e magari essere premiate. Come si dice? La fortuna aiuta gli audaci, nel nostro caso le audaci.

Sab 04/12/2021 17.30 Giornata 6, PALASABETTA - VIA ISCHIA TERMOLI

ASD TERMOLI PALLAVOLO - ASD VOLLEY SCAFA