TERMOLI. Partita di cartello oggi pomeriggio al Cannarsa tra il Termoli 2016 di Nicola Lallopizzi e il Campomarino di Leo Tanga: i rossoblù campomarinesi sono secondi a 28 Punti e i giallorossi termolesi sono quinti a 26 punti. Una ghiottissima occasione per spiccare un salto di qualità in classifica e, con una vittoria, sorpassare proprio il Campomarino.

I giallorossi, che hanno ritrovato la vena aurifera del gol con il bomber Impicciatore, sabato devono fare la partita perfetta, perché il Campomarino di Tanga è una squadra con la quale non ti puoi permettere la benché minima distrazione.

Chi vi scrive ha avuto occasione di vederla quando ancora era una officina aperta, visto che eravamo a metà agosto, ma già con i lavori in corso si era capito che sarebbe stata una squadra che avrebbe dato a tutti filo da torcere e il Calcio Virtus Gioese, che oggi guida la graduatoria, non si culli più di tanto perché la concorrenza è agguerrita e le squadre che si fronteggiano oggi non scherzano affatto. Comunque oggi è una partita che vale la pena di andare a vedere perché sono due compagini che giocano un bel calcio.

STADIO: Gino Cannarsa, Termoli Sabato 4 Dicembre ore 14,30

TERMOLI 2016 - CAMPOMARINO M. C.

ARBITRO: S. Carano ASSISTENTI: A. Mazzocco, V. Griguoli