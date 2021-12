Bonefro celebra la memoria liturgica del patrono San Nicola di Bari

BONEFRO. Con fede e uno spirito di preghiera, affidamento e condivisione la comunità di Bonefro celebra la memoria liturgica di San Nicola di Bari, patrono del paese e, in questo tempo di Avvento, si prepara alla solennità dell'Immacolata Concezione. “Accompagnati e protetti dall'amore materno e tenerissimo della Beata Vergine Maria Immacolata – spiega il parroco, don Luigi Mastrodomenico – continuiamo il nostro cammino di fede, speranza e carità, testimoniato con coraggio anche dal nostro Santo Patrono Nicola a cui chiediamo di pregare per noi. Buon cammino di preghiera”. Il programma ha inizio domenica 5 dicembre con il santo rosario nella chiesa madre di Santa Maria delle Rose (ore 8) e, a seguire, la celebrazione eucaristica alle 8.30 e alle 10.30. Nel pomeriggio, alle 17, esposizione del Santissimo Sacramento e preghiera del Vespro in chiesa madre. Alle 18 canti di musica sacra in onore di San Nicola a cura del Circolo Musicale “Pietro Mascagni” di Ripalimosani. Lunedì 6 dicembre – solennità di San Nicola – alle 10 la santa messa nella casa di riposo protetta “Padre Minozzi” e benedizione delle pagnottelle. Alle 17 solenne celebrazione eucaristica in chiesa madre e benedizione delle pagnottelle.

L'8 dicembre 2021, solennità dell'Immacolata Concezione, alle 8 santo rosario in chiesa madre e, a seguire la santa messa (ore 8.30 e ore 10.30).