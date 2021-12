Si torna in presenza a Guglionesi: riaprono micronido, infanzia e primaria

GUGLIONESI. Il Comune di Guglionesi informa che, d’intesa con il dirigente scolastico dell’Omnicomprensivo di Guglionesi, da lunedì 6 dicembre 2021 il "plesso A" di via Catania sarà riaperto alle attività didattiche in presenza nonché sarà riattivato il servizio di mensa scolastica. Pertanto, il Micronido e le scuole dell’Infanzia e Primaria torneranno allo svolgimento didattico in presenza secondo il calendario scolastico.



Resteranno in modalità Dad coloro che, per la positività al Covid o per l’osservanza della quarantena, sono sottoposti al protocollo sanitario come previsto dalle normative vigenti in materia di misure per il contrasto al contagio pandemico.