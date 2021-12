Il derby di Promozione al Cannarsa arride al Campomarino, Termoli 2016 sconfitto 1-3

TERMOLI. Battuta d’arresto casalinga per il Termoli 2016 in Promozione, che perde con i cugini del Campomarino M. C. 1-3 allo stadio Cannarsa.

Il solo di Biase a segno nell’undici di Lallopizzi, mentre gli ospiti hanno bucato la rete dei giallorossi con Graziaplena, Mastrangelo e Finizio.

La squadra diretto da Leo Tanga è andata in vantaggio, è stata raggiunta dal gol di Di Biase. Nonostante una espulsione, il Campomarino in dieci riesce a domare la gara, anche sfruttando un rigore compensativo, che l’ha portato sul 2-1. Game over col gol da cineteca inventato da Finizio, che chiudeva la contesa e fa volare la formazione dei rossoblù dell’ottimo Leo Tanga, uno specialista soprattutto con i giovani.