"L'Asino", rinviato lo spettacolo in programma stasera al Fulvio

GUGLIONESI. Si rinvia lo spettacolo che vede protagonista Stefano Sabelli al teatro Fulvio di Guglionesi: «A causa dell’incertezza dovuta alla recrudescenza Covid a Guglionesi (ora, comunque, assolutamente sotto controllo) la Compagnia del Loto in accordo con l’Amministrazione Comunale, per il miglior successo dello spettacolo e l’attesa che intorno ad esso si era creata, preferisce rinviare al prossimo periodo di festività, la replica de “l’Asino” di Jan Jasper Halle, con Annapaola Velaccio e Stefano Sabelli, anticipata, in un primo momento, a domenica 5 dicembre al Teatro Fulvio, alle 18. Teatrimolisani e Assessorato alla Cultura renderanno a breve nota la data di recupero della programmazione dello spettacolo. Chi avesse già prenotato il biglietto potrà confermarlo nella data di recupero. Lo spettacolo sarà in ogni caso regolarmente programmato al Teatro del Loto dal 9 al 12 dicembre. Teatrimolisani si scusa per il cambiamento di programma a Guglionesi, deciso, in ogni caso, in rispetto e in tutela degli interessi del pubblico. Sono peraltro già in vendita on line i biglietti per l’atteso spettacolo della Rimbamband, previsto al Fulvio il 7 gennaio 22. Buona salute a tutti».