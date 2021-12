Denso, Magnacca: "Necessarie politiche passive del lavoro per scongiurare macelleria sociale"

SAN SALVO. Proficuo incontro questa mattina, presso il Municipio di San Salvo, tra l'amministrazione comunale, le rappresentanze sindacali unitarie della Denso, i vertici dell'azienda di via Marisa Bellisario e l' assessore regionale alle Attività Produttive, Daniele D’Amario.

Al centro dell'appuntamento la crisi del settore automotive e in particolare della Denso, quest'ultima infatti è una delle aziende che desta maggiori preoccupazioni. L'obiettivo dell'incontro era quello di affrontare le questioni più scottanti e studiare azioni comuni praticabili per scongiurare il licenziamento di una larga fetta di lavoratori.

A margine dell'incontro, il Sindaco Tiziana Magnacca, si è espressa così: "Serve un dialogo costante e aperto, abbiamo preso degli impegni con i sindacati. Ci hanno chiesto di intervenire anche nei livelli decisionali sovracomunali per sensibilizzare sulle politiche passive del lavoro al fine che quest'ultime non permettano di fare macelleria sociale nelle aziende dove è prevista una ristrutturazione e riconversione. Inoltre ci è stato chiesto di affiancare la Denso in un eventuale processo di riconversione e di nuovi investimenti qualora fossero decisi dalla casa madre".

