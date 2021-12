GUGLIONESI. E’ arrivato il periodo più bello dell’anno. Il periodo più magico, dove i miracoli esistono. Dove tutti tornano un po’bambini e aspettano l’arrivo di Babbo Natale e della Befana. Con il nasino appoggiato alla finestra, nella speranza di vederlo e, perché no, anche di vedere qualche fiocchetto di neve. Sulla neve bisogna lavorarci ma per quanto riguarda il “nostro bell’omone rosso” non c’è bisogno di aspettare. Tenete gli occhi aperti, perché si aggirerà per le strade di Guglionesi. Il Natale sta arrivando e con lui anche il calendario delle festività targato Proloco Colleniso Guglionesi, patrocinato dal Comune, e con la collaborazione di altre 5 associazioni, l’onlus San Nicola, l’associazione Zampe Nel Cuore, i Riders, Agng e i Di(A)lettanti. Ragazzi giovani e meno giovani che si sono riuniti con un unico scopo, quello far riscoprire quell’atmosfera natalizia che, a causa del Covid, lo scorso anno nessuno ha sentito. Perché vedere la gioia negli occhi dei bambini ripaga tutti i sacrifici fatti durante questo periodo. I loro sorrisi faranno bene al cuore e, siamo sicuri che sarà un momento che non dimenticheranno mai. Perché anche se Natale è una volta sola, il calendario è ricchissimo e le sorprese non mancheranno. Ne vogliamo scoprire una? Un magnifico villaggio di Babbo Natale che al suo interno vedrà tanti elfi che accoglieranno i più piccoli. I mercatini natalizi e tanto tanto altro ancora. Immancabile la mostra dei Presepi a cura dell’Onlus San Nicola.

«Con l’auspicio di passare un Natale sereno e covid free, all’insegna della spensieratezza, della leggerezza e dell’Unione, siamo pronti a trasportarvi in un mondo fantastico che coinvolgerà tutti. Tenete gli occhi ben aperti». Occhi aperti bimbi, dall’8 al 20 dicembre imbucate le vostre letterine nella cassetta postale situata a Castellara (Largo Garibaldi) e il 25 dicembre sarà premiata la letterina più simpatica. La presidente della Proloco, Teresa Arielli ha voluto rilasciare queste semplici parole, «il nostro obiettivo primario, che ci ha spinti a lavorare con energia e costanza a questo calendario Natalizio, è quello di tornare a far vivere il nostro paese. Vogliamo con questo inizio, che consideriamo il nostro ‘evento zero’, dimostrare che se alla base di ogni lavoro c’è dedizione, passione e amore per il proprio paese tutto può essere realizzato! Molta complicità con le altre associazioni che hanno accolto con piacere ed entusiasmo il nostro progetto Natalizio e il patrocinio dell’amministrazione hanno fatto si, che tutto ciò fosse possibile e realizzabile! Colgo l’occasione per presentare l’attuale direttivo che oltre a me vede dei validissimi elementi senza il quale nulla sarebbe stato possibile. Alessio Di Felice, Francesco Cassetta, Laura D’Agata, Domenico Lucarelli, con la collaborazione costante ed efficiente di altri ragazzi con i nostri stessi obiettivi, Michele Vernucci, Andrea Paolone, Michele Vaccaro e Antonio Giordano, per poi proseguire con il sostegno di circa 140 associati, che ringrazio uno ad uno per la fiducia e per il sostegno!! Non ci resta che augurarci che tutto vada per il meglio e siamo orgogliosi e felici, che quest’anno, anche Guglionesi, avrà il suo Natale!»