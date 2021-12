Mozioni sulla sanità a Palazzo D'Aimmo, all'esterno il presidio della Fials

CAMPOBASSO. La Fials in presidio alle 11 in Consiglio regionale. «La bozza della finanziaria 2022 prevede la possibilità di stabilizzare tutto il personale sanitario assunto a tempo determinato dall’inizio dell’emergenza Covid a tutt’oggi e considerato che le previsioni contenute nel DDL prevedono l’esclusione dei lavoratori della sanità molisana che non abbiano maturato i sei mesi previsti entro il 30/06/2021, per questo oggi presidio pubblico davanti al Consiglio Regionale, in coincidenza con la discussione delle mozioni proposte dai capigruppo Michele Iorio, Aida Romagnuolo e Michela Fanelli che impegnano il Presidente/Commissario alla Sanità e i parlamentari molisani ad intervenire, in sede di stesura definitiva della legge finanziaria, per integrare la legge in itinere e permettere anche la stabilizzazione del personale precario del Molise.

E’ il caso di ricordare che, grazie a specifici decreti adottati dallo Stato, l’Asrem ha potuto colmare vuoti in organico per risolvere le carenze assistenziali, divenute croniche, per via dei vincoli dovuti al commissariamento della Sanità da oltre 13 anni.

Tale commissariamento è diventato ormai insostenibile, perché impone il blocco del turn over e l’obbligo al rispetto del tetto di spesa per il personale bloccato al 2004.

Il personale assunto dall’inizio della pandemia rappresenta una risorsa straordinaria e abbiamo il dovere di offrire loro un lavoro stabile, che gli possa consentire un modesto progetto di vita, e che, al tempo stesso, possa permettere alla nostra azienda di poter contare su operatori sanitari che hanno acquisito una specifica professionalizzazione.

Peraltro è difficile immaginare di poter fare a meno di 15 infermieri a tempo determinato, dall’oggi al domani, su un totale di 24, nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale “A. Cardarelli” e questo è solo un esempio.

Nessun lavoratore, può restare precario, men che meno licenziato, a fine pandemia e mandarlo a casa con un arrivederci e grazie.

E’ assolutamente necessario intervenire con correttivi alla bozza di finanziaria 2022 per spostare il termine dei requisiti maturati al 31.12.2021, in modo che, con questo specifico emendamento e con finanziamenti adeguati, l’Asrem potrà assumere a tempo indeterminato tutti gli operatori precari interessati.

Tanto premesso la Fials, all’indomani della discussione, aperta con una prima mozione del consigliere Gianluca Cefaratti, approvata all’unanimità da tutti i consiglieri ed in prossimità della discussione delle mozioni dei consiglieri Michele Iorio, Aida Romagnuolo e Michela Fanelli, scritte all’ordine del giorno del consiglio del 07.12.2021, intende presidiare, insieme al personale interessato, l’azione della politica molisana.

Si confida nel buon esito dell’azione intrapresa in merito agli interventi fatti a livello nazionale dai nostri parlamentari, in modo da avere certezze che il piano assunzionale 2021.2023 possa essere decretato subito dal commissario Donato Toma.

Questo sindacato invita, inoltre, il Direttore Generale dell’Asrem di prorogare gli attuali incarichi in scadenza a partire dal prossimo mese di marzo.

Non bisogna mai dimenticare che oltre 400 lavoratori assunti nei mesi terribili dall’inizio della pandemia stanno svolgendo un lavoro durissimo per assistere i nostri concittadini.

Questi professionisti, allo stato, sono ancora impegnati nei reparti covid presso l’Ospedale “A. Cardarelli”, nelle terapie intensive, nei pronto soccorso, nelle numerose zone grigie appositamente create e nei centri vaccinali, opportunamente allestiti, a seguito dell’inizio della compagna di vaccinazione.

Si precisa che un’altra parte di questo personale copre vuoti di organico nei nostri ospedali.

Sul territorio altrettanti infermieri si recano a domicilio dei pazienti anziani, dei pazienti fragili e nelle case di riposo per eseguire le vaccinazioni ed i tamponi faringei.

Per quanto esposto e, in prossimità della quarta ondata della pandemia, non è assolutamente possibile pensare di licenziare questi dipendenti, anche in considerazione del fatto che l’Asrem ha bandito un concorso per soli 45 infermieri e 5 operatori socio sanitari, mentre per le altre figure professionali non ci si è minimamente preoccupata».