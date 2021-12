Francesco Pedraglio al MacTe per la Giornata del Contemporaneo

TERMOLI. Sabato 11 dicembre 2021 in occasione della XVII Giornata del Contemporaneo di Amaci, il MacTe presenta un progetto performativo disponibile online e al telefono dell’artista Francesco Pedraglio.

A novembre 2021 l’artista ha raggiunto Termoli e in un’ala del museo ha messo in scena un’azione con la complicità di persone di diverse età, riprese come personaggi in un video che sarà disponibile su www.fondazionemacte.com dall’11 dicembre al 16 gennaio 2022.



Solo l’11 dicembre dalle ore 17 alle 18 circa, chi si prenoterà potrà parlare direttamente con Francesco Pedraglio a Città del Messico per una performance al telefono. L’artista racconterà delle storie in relazione alle azioni presentate nel video. Per partecipare si prega di prenotarsi entro il 10 dicembre scrivendo a nadia.vitone@fondazionemacte.com o chiamando +39 0875 808025 indicando il proprio nome, città e un contatto telefonico cellulare.

Francesco Pedraglio (Como, 1981) è un artista che lavora con la scrittura, la performance, il film e l'installazione. Vive a Città del Messico dove ha fondato il progetto editoriale Juan de la Cosa/John of the Thing. La sua pratica si concentra sull'idea di narrativa, storytelling e di messa in scena. La raccolta di poesie, storie brevi e testi per performance Battles - Vol I è in uscita per Book Works (Londra).

Per la Giornata il MACTE offre inoltre una visita guidata gratuita della mostra Lisetta Carmi. Voci allegre nel buio con la Direttrice Caterina Riva alle ore 11.30 (di circa 1 ora). La prenotazione è gradita specificando il numero e il nome delle persone a info@fondazionemacte.com

Ricordiamo che per entrare al museo si deve esibire il Green Pass o una certificazione valida per tutte le persone oltre i 12 anni.