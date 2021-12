«Sale in cielo un altro amico», il ricordo di Aldo Compagnucci

TERMOLI. Un altro ricordo è quello che ci propone Michele Trombetta, che omaggia un amico di molti, a Termoli, Aldo Compagnucci, che a 66 anni si è spento ieri.

La sua numerosa famiglia era giunta qui in Molise nel dopoguerra, per lavoro terriero, quindi anche i genitori di Aldo presero la strada di Termoli, abitavano in via Polonia e si sono subito tutti integrati con la nuova realtà. Aldo lo conoscevamo da tempo, dal 1982 abitavamo nella stessa palazzina, ci siamo frequentati e abbiamo coltivato un’amicizia che è durata nel tempo, poi come si sa le vicissitudini della vita cambiano le situazioni e altro. Aldo ha avuto dalla prima unione due splendidi figli Adamo e Marianna, nella seconda ha avuto un’altra bimba, Aurora. Aldo ha portato avanti un locale di ristorazione in va Sturzo, alle spalle del vecchio San Timoteo, molto avviato. Poi si spostò in via D’Ovidio, ancor più al centro. Negli ultimi tempi aveva creato un magazzino dove acquistava oggetti di antiquario e rivendeva ai collezionisti. Persona educata e per bene e non mancava mai di essere carino nei pochi ormai momenti in cui ci si incontrava, una delle ultime volte che lo abbiamo visto, qualche sospetto che stesse soffrendo lo avevamo avuto ma non volevamo crederci e pensarlo. La notizia che abbiamo ricevuto ieri della sua scomparsa ci ha rattristito moltissimo, anche perché parliamo di un uomo di 66 anni che aveva ancora molto da dire alla vita. Siamo vicini alla compagna Eugenia, ai figli Adamo, Marianna e Aurora, alla sorella Ivetta, al cognato e ai nipoti .

I funerali hanno luogo oggi, alle ore 15,30 nella chiesa Gesù Crocifisso, partendo dalla casa funeraria Jovine in via Egadi 7 a Termoli.

Alla famiglia Compagnucci il cordoglio di Termolionline.