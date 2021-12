Torna la Magia di Luci, s'inaugurano le luminarie a Larino

LARINO. Torna oggi la “Magia di Luci” a Larino, dopo lo stop obbligato dello scorso anno a causa della pandemia, nonostante questo tardo autunno mostra ancora delle criticità sui contagi, la manifestazione è in allestimento, peraltro molto attesa. Lo conferma l’organizzatore, Salvatore Faiella. «A Larino tornano le Luminarie-Magia di Luci, come simbolo di continuità e ripartenza, ma nel segno della sicurezza, rafforzata anche dal parere favorevole della "Commissione di vigilanza per manifestazioni di pubblico spettacolo". Per l'accesso, infatti, saranno necessari Green Pass (anche collegato a tampone) e mascherina, mentre il percorso, studiato per non creare assembramenti e rafforzato da figure di controllo, prevede un'uscita obbligata che permetterà lo scorrevole defluire dei visitatori. Con queste premesse, l'associazione "Larino nel Cuore" si è impegnata per regalare a tutti, ancora una volta, un Natale "luminoso" e un'atmosfera magica, per ritrovare un po' di quella spensieratezza perduta».