CAMPOBASSO. L’ Unione stampa sportiva italiana celebra 75 anni, la delegazione molisana protagonista a Napoli

Il presidente nazionale Gianfranco Coppola ha coinvolto i vertici regionali in una serata evento a bordo della Msc Fantasia. Premiati campioni dello sport e giornalisti

Una nave giunta in porto e pronta a salpare di nuovo, per navigare verso orizzonti sempre più entusiasmanti e alti. È quella dell’Ussi, Unione stampa sportiva italiana, che a 75 anni dalla sua nascita ha avviato un percorso di #rinnovamento i cui frutti sono già evidenti. Una #metafora che sa di realtà, in quanto la Msc Fantasia ha ospitato le celebrazioni promosse dal presidente nazionale Gianfranco Coppola in occasione di un anniversario molto importante per l’associazione che riunisce i #cronisti sportivi.

La grande città galleggiante nelle scorse ore è attraccata nella stazione marittima di #Napoli e nel salone posto al settimo piano, affacciato su un #panorama mozzafiato, si è svolta la cerimonia di premiazione di #atleti e #giornalisti che si sono distinti per i risultati ottenuti, ma soprattutto per il valore dell’attività che svolgono con impegno e sacrificio.

Il presidente Coppola ha fatto gli onori di casa unitamente al presidente dell’Ussi Campania Mario Zaccaria, coinvolgendo la delegazione molisana in una serata emozionante, che ha rinsaldato un legame sincero e una sinergia già risultata efficace.

La presidente dell’Ussi Molise Valentina Ciarlante, il vicepresidente vicario Mauro Carafa e il consigliere nazionale Antonio Fatica hanno portato a bordo un po’ dell’esperienza di chi opera nella piccola e accogliente regione, raccontando la difficoltà dei giornalisti di provincia e l’abnegazione che ogni giorno dimostrano verso un lavoro diventato sempre più irto di ostacoli.

Lo hanno fatto al cospetto dei numeri uno dell’Ussi, nonché di grandi protagonisti dello sport quali il presidente degli scudetti del SSC Napoli Corrado Ferlaino, i campioni olimpici Pino Maddaloni, Patrizio Oliva, Pino e Franco Porzio, Davide Tizzano.

«L’Ussi sta dimostrando di essere un gruppo unito – il commento della presidente -, che ogni giorno rivendica diritti e professionalità dei colleghi nel racconto dello #sport e che si sta aprendo sempre di più all’esterno. Un ringraziamento al presidente Coppola per il grande lavoro che sta svolgendo in questo senso, collaborando con altri enti e #associazioni, al presidente Zaccaria per l'accoglienza. Grazie anche a tutti i colleghi che credono in un ruolo, il nostro, che si pone al servizio dei giornalisti, provati dalla crisi dell’editoria, aggravata dall’emergenza sanitaria, ma animati dalla #passione di sempre».